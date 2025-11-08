S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J11
  • Marseille-Brest (3-0)

Les tops et les flops de Marseille-Brest

Par Léna Bernard et Florian Cadu

Les supporters olympiens peuvent remercier Radoslaw Majecki, qui a remis leur équipe dans le droit chemin. Pour le reste, les offensifs olympiens ont su se montrer efficace.

Les tops

Mason Greenwood

Le but du break et un trophée de meilleur homme du match, que demander de plus ? Sans doute des excuses

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Arthur Vermeeren

Roberto De Zerbi avait-il oublié son existence face à l’Atalanta ? En tout cas, le jeune milieu de terrain belge lui a rafraîchi la mémoire : 116 ballons joués, obligé de le voir !

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Angel Gomes

Deux buts en deux rencontres consécutives, froidement. Et en étant aidé par l’adversaire, surtout.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les flops

Radosław Majecki

Quel est le point commun entre les consommateurs de matcha et le match du Polonais ? Ils mangent tous la feuille.

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Kenny Lala

Le morceau de Kaaris, Se-vrak, colle à la peau de l’ancien Strasbourgeois. Il s’est fait mélanger tout le match par Igor Paixão, provoquant même un penalty sur le Brésilien.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ludovic Ajorque

Il a beau être le joueur à avoir gagné le plus de duels, aucune trace de lui dans la surface marseillaise. Faux attaquant ou vrai défenseur ?

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

