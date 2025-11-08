- Ligue 1
Les tops et les flops de Marseille-Brest
Les supporters olympiens peuvent remercier Radoslaw Majecki, qui a remis leur équipe dans le droit chemin. Pour le reste, les offensifs olympiens ont su se montrer efficace.
Les tops
Mason Greenwood
Le but du break et un trophée de meilleur homme du match, que demander de plus ? Sans doute des excuses…
Arthur Vermeeren
Roberto De Zerbi avait-il oublié son existence face à l’Atalanta ? En tout cas, le jeune milieu de terrain belge lui a rafraîchi la mémoire : 116 ballons joués, obligé de le voir !
Angel Gomes
Deux buts en deux rencontres consécutives, froidement. Et en étant aidé par l’adversaire, surtout.
Les flops
Radosław Majecki
Quel est le point commun entre les consommateurs de matcha et le match du Polonais ? Ils mangent tous la feuille.
Kenny Lala
Le morceau de Kaaris, Se-vrak, colle à la peau de l’ancien Strasbourgeois. Il s’est fait mélanger tout le match par Igor Paixão, provoquant même un penalty sur le Brésilien.
Ludovic Ajorque
Il a beau être le joueur à avoir gagné le plus de duels, aucune trace de lui dans la surface marseillaise. Faux attaquant ou vrai défenseur ?
Par Léna Bernard et Florian Cadu