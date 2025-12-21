S’abonner au mag

ACTU MERCATO

L’AC Milan fonce sur Niclas Füllkrug

AC
L’AC Milan fonce sur Niclas Füllkrug

Une envie de neuf du côté de Milanello.

Visiblement pas satisfaits des performances de Santiago Giménez, par ailleurs actuellement blessé, ou encore de Christopher Nkunku, les dirigeants rossoneri se seraient d’ores et déjà mis en quête d’un nouveau bomber pour satisfaire Max Allegri. Il s’agirait de Niclas Füllkrug, la sensation allemande de l’Euro 2024, en difficulté depuis son arrivée à West Ham et qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison.

Pas vraiment le CV du pompier de service espéré sur le papier, même si comme l’indique Gianluca Di Marzio, journaliste spécialiste du mercato, Milan aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur et transmis ces dernières heures une offre de prêt avec option d’achat aux Hammers.

Ramener un Allemand qui galérait à se faire des pâtes en Italie, on a connu meilleure idée.

Theo Hernandez règle ses comptes après son départ de Milan

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

04
Revivez Fontenay-PSG (0-4)
Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!