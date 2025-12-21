L’AC Milan fonce sur Niclas Füllkrug

Une envie de neuf du côté de Milanello.

Visiblement pas satisfaits des performances de Santiago Giménez, par ailleurs actuellement blessé, ou encore de Christopher Nkunku, les dirigeants rossoneri se seraient d’ores et déjà mis en quête d’un nouveau bomber pour satisfaire Max Allegri. Il s’agirait de Niclas Füllkrug, la sensation allemande de l’Euro 2024, en difficulté depuis son arrivée à West Ham et qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison.

Pas vraiment le CV du pompier de service espéré sur le papier, même si comme l’indique Gianluca Di Marzio, journaliste spécialiste du mercato, Milan aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur et transmis ces dernières heures une offre de prêt avec option d’achat aux Hammers.

.@acmilan, inviata un’offerta ufficiale al West Ham per Niclas Füllkrug: prestito con diritto di riscatto. I rossoneri hanno già l’accordo con il giocatore — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 21, 2025

Ramener un Allemand qui galérait à se faire des pâtes en Italie, on a connu meilleure idée.

