Milan braque Côme grâce à ses Français

  Côme 1-3 AC Milan

Buts : Kempf (10e) pour les Lariani // Nkunku (SP, 45e+1) et Rabiot (55e & 88e) pour les Rossoneri

Milan peut remercier l’Hexagone d’exister. Ce jeudi soir face à Côme, l’AC Milan a réalisé un joli hold-up en décrochant les trois points malgré une domination incontestable des Lariani (1-3). Un sacré coup réalisé par la bande de Massimiliano Allegri, puisque l’équipe de Cesc Fàbregas n’avait toujours pas perdu à domicile cette saison. Trois Frenchies – ou plutôt trois Francesi – ont joué les rôles de cambrioleurs au stade Giuseppe-Sinigaglia : Christopher Nkunku, Adrien Rabiot et Mike Maignan.

Le casse semblait pourtant voué au fiasco, vu comment la première période des Rossoneri fut pauvre : Côme a le pied sur le ballon, domine et ouvre rapidement le score par Marc-Oliver Kempf sur corner (1-0, 10e). Mike Maignan est le seul à sauver l’honneur du Diavolo, sortant notamment deux parades décisives face à Nico Paz (24e) et Lucas Da Cunha (41e). Milan s’évite de rentrer au vestiaire avec une bulle grâce à un penalty : Adrien Rabiot est percuté par Kempf dans la surface, et Christopher Nkunku transforme l’essai aux onze mètres (1-1, 45e+1) – avec un peu de réussite, Jean Butez ayant touché le ballon.

Rabiot dans tous les bons coups

En seconde période, Nico Paz continue de faire trembler les tifosis milanais, mais Maignan (52e) et la barre transversale (59e) privent l’Argentin d’un but. Entre-temps, les Milanais se montrent extrêmement efficaces en concrétisant leur deuxième occasion franche du match : sur une contre-attaque, Rafael Leão sert d’un joli ballon piqué Adrien Rabiot, qui trompe Butez d’un tir croisé du gauche (1-2, 55e). Désormais devant au score, Milan joue un peu mieux, mais souffre toujours, avec un Maignan toujours sollicité par les cartouches de Paz, mais Rabiot – encore lui ! – se charge de soulager tout le monde d’une frappe à distance (1-3, 88e).

Au classement, l’AC Milan est deuxième après 43 points, à trois unités de l’Inter (1re, 46 points). Les Milanais sont invaincus depuis 19 rencontres de rang en championnat, n’ayant perdu que leur premier match de la sasion face à Cremonese (1-2). Naples (3e, 40 points), la Juventus (4e, 39 points) et la Roma (5e, 39 points) complètent le top 5, tandis que Côme suit juste derrière avec quelques longueurs de retard (6e, 34 points).

