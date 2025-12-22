Milan-Côme ne se jouera pas en Australie

Le football gagne toujours.

Après l’annulation de la délocalisation du match Barcelone-Villarreal du côté de la Liga, c’est désormais à la fédération italienne de rebrousser chemin concernant son projet de délocalisation. D’après un communiqué de la Ligue italienne, les négociations avec l’AFC, la confédération asiatique qui aurait accueilli le match, n’ont pas permis d’aboutir à un accord. « Les conditions supplémentaires onéreuses imposées par la Confédération asiatique de football (AFC) pour autoriser le match ne pouvaient être satisfaites sans risques financiers pour le gouvernement de l’Australie-Occidentale et la Ligue de football de Serie A », stipule le document. Résultat : le match entre Milan et Côme restera en Italie, du côté du San Siro (ou ailleurs à cause de la cérémonie des Jeux d’hiver) et non à Perth.

Un dénouement surprenant

Ce résultat surprend, car la Ligue, Milan et Côme avaient accepté certaines conditions difficiles, comme le choix de l’arbitre, à sélectionner parmi les officiels de la fédération asiatique. Une nouvelle d’autant plus étonnante que, jeudi dernier, le patron de la Serie A Ezio Simonelli avait pourtant annoncé le maintien de cette rencontre en marge de la première demi-finale de la Supercoupe d’Italie entre Milan et Naples : « Milan-Como se jouera à Perth le 8 février. La rencontre avec (Gianni) Infantino a été très cordiale », avait-il alors déclaré. Ces autres points se sont visiblement révélés être des obstacles trop importants. Le communiqué stipule également qu’« aucun paiement n’a été effectué, et l’Australie-Occidentale n’a subi aucune perte dans ce processus » et que cette candidature a tout de même « généré plus de 280 millions de dollars d’exposition médiatique mondiale depuis avril ».

Un projet clairement pas à Perth, donc.

Rabiot, De Jong et les autres : en délocalisation forcée