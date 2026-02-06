S’abonner au mag
Krépin Diatta touché par l’élimination en Coupe de France

Montagnes russes sur le Rocher. Les Strasbourgeois n’ont pas fait de cadeau à l’AS Monaco devant leurs supporters en huitièmes de finale de Coupe de France (3-1). Après une victoire nette et sans bavure qui a redonné espoir face à Rennes (4-0), les hommes de Sébastien Pocognoli sont retombés dans leurs travers en Alsace. Une déroute qui n’a pas laissé insensible Krépin Diatta.

« C’est dommage car je pensais qu’on allait confirmer les bonnes choses entrevues contre Rennes puisque tout le monde a vu que les résultats pouvaient suivre si on mettait les bons ingrédients, explique le tout récent champion d’Afrique pour le site officiel du club. On était sur une série de trois matchs sans défaite où l’on s’était battu en donnant tout ce qu’on avait. Aujourd’hui, je ne dirais pas qu’on ne s’est pas battu mais on n’a pas fait le début attendu. »

Une élimination difficile à encaisser

Le piston de 26 ans n’a pas caché la difficulté de passer de la joie vécue avec la sélection sénégalaise à la situation actuelle de son club. « Ça fait cinq ans que je suis là, cette défaite me fait mal au cœur parce que le club représente quelque chose de très important pour moi personnellement, confie Krépin Diatta. On a été champions à la CAN avec Lamine (Camara), il faut désormais switcher et passer à autre chose. »

Allez, un petit derby dimanche pour digérer tout ça.

Coupe de France : Strasbourg se paye Monaco

