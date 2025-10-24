S’abonner au mag
Indice UEFA : la France manque l'occasion de se rapprocher de l'Allemagne

Indice UEFA : la France manque l’occasion de se rapprocher de l’Allemagne

On a connu de meilleures semaines.

Après une semaine quasi parfaite avant la trêve internationale (cinq victoires, un nul et une défaite), les clubs français affichent cette semaine un bilan assez mitigé. Si le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais maintiennent leur cadence parfaite, les nuls de Strasbourg et Monaco et les défaites de l’Olympique de Marseille et du LOSC permettent tout de même aux Français de conforter la cinquième place au classement (+ 0,857), portant désormais leur total à 71,248 points.

Devant, les Allemands ont eux aussi réalisé une semaine contrastée avec 4 victoires et 3 défaites, mais profitent de la mauvaise opération des Français pour maintenir l’écart et assurer leur quatrième place avec 78,402 points.

Les Pays-Bas s’approchent, la Belgique stagne

De leur côté, les Pays-Bas sixième au classement, prennent des points précieux grâce à leurs quatre victoires et seulement deux défaites. Avec 63,700 points, ils n’ont pas encore de quoi réellement inquiéter les Français, mais se détachent de plus en plus du Portugal (7e) et de la Belgique (8e). Les deux lourdes défaites de l’Union saint-gilloise et du Club Bruges permettent à la France de creuser l’écart avec le voisin belge (56,350 points).

Et on en parle de l’Angleterre, intouchable à 99,005 points, mais qui a vu deux de ses représentants se faire taper par un club chypriote et un second couteau néerlandais ?

