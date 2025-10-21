Le PSV atomise Naples, Dortmund puissance 4 face à Copenhague, l’Union saint-gilloise s’écroule contre l’Inter

Foot en folie.

La soirée a été animée sur l’ensemble des pelouses, à l’exception de la rencontre entre Kairat Almaty et Paphos qui est la seule à s’être terminée sur un score de parité (0-0). Elle a toutefois plus ressemblé à un tour de Roland-Garros au vu des résultats, notamment du carton du PSV Eindhoven face à Naples (6-2), ou à la promenade belge de l’Inter face à l’Union saint-gilloise (0-4).

L’Inter reçue trois sur trois, le PSV régale

L’Inter a donc enchaîné un troisième succès consécutif en C1 ce mardi soir grâce aux réalisations de Denzel Dumfries (1-0, 41e), Lautaro Martínez (2-0, 45e+1), Hakan Çalhanoğlu qui a parfaitement transformé le penalty obtenu après la main de Kamiel Van De Perre dans sa surface (3-0, 53e) et Francesco Pio Esposito qui est venu parachever le récital offensif des Nerazzurri (4-0, 76e). L’Inter occupe donc la deuxième place du classement, derrière le Paris Saint-Germain, son bourreau en finale de la dernière Ligue des champions.

De son côté, le PSV est parvenu à renverser Naples, qui avait pourtant ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à Scott McTominay (0-1, 31e). Mais dans leur antre du Philips Stadion, les protégés de Peter Bosz ont inscrit quatre buts de rang, avant que l’inévitable buteur écossais ne réduise la marque (4-2, 86e). Mais les Néerlandais n’ont pas levé le pied pour autant et, en deux minutes, Ricardo Pepi (5-2, 87e) puis Couhaib Driouech (6-2, 89e) ont alourdi le score de deux buts supplémentaires (et esthétiques) pour un succès sans appel.

6 - @PSV are the first Dutch side to score 6+ goals in a single UEFA Champions League/European Cup game since Ajax in October 1979 (10-0 v Omonia Nicosia). Playground. pic.twitter.com/VX6pt4GMPQ — OptaJohan (@OptaJohan) October 21, 2025

Dortmund continue de se montrer prolifique

En galère en championnat, le Borussia Dortmund connaît une tout autre réalité en Ligue des champions. Mais les hommes de Niko Kovač n’ont pas failli sur la pelouse de Copenhague, notamment grâce à Felix Nmecha qui a inscrit le premier but de la rencontre (20e), ainsi que le troisième du BvB (76e). Les Allemands se sont de nouveau offert un large succès avec quatre pions inscrits, comme lors des deux premières journées face à la Juventus (4-4) et à l’Athletic Club (4-1).

En revanche, ça ne sourit toujours pas au Benfica de José Mourinho qui a concédé face à Newcastle sa troisième défaite en autant de rencontres de Ligue des champions cette saison. Anthony Gordon (1-0, 32e), puis Harvey Barnes buteur sur l’un de ses premiers ballons (2-0, 70e) et auteur d’un doublé en moins de quinze minutes (3-0, 83e) ont offert la victoire aux Magpies.

La suite dès ce mercredi.

FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund

Buts : Anton (33e, CSC), Dadason (90e) pour les Lions // Nmecha (20e, 76e), Bensebaini (61e, SP), Silva (87e) pour le BvB

Newcastle 3-0 Benfica

Buts : Gordon (32e), Barnes (71e, 83e) pour les Magpies

PSV Eindhoven 6-2 SSC Naples

Buts : Buongiorno (35e, CSC), Saibari (38e), Man (54e, 80e), Pepi (87e), Driouech (89e) pour les Rood-witten // McTominay (31e, 86e) pour les Partenopei

Union saint-gilloise 0-4 FC Inter Milan

Buts : Dumfries (41e), Martínez (45e+1), Çalhanoğlu (53e, SP), Esposito (76e) pour les Nerazzurri

