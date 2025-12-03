Les supporters de Dortmund ont rédigé une lettre de protestation XXL

La Deutsche Qualität, épisode 59320.

Dortmund a beau avoir été sorti dès les huitièmes de finale de Coupe d’Allemagne par le Bayer Leverkusen ce mardi soir (0-1), l’essentiel était sans doute ailleurs pour les supporters du Borussia. Avant la rencontre, ces derniers ont brandi un tifo en forme d’immense lettre adressée au ministre de l’Intérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, dont fait partie Dortmund.

🇩🇪📄 Borussia Dortmund fans produced this tifo of a letter protesting against new rules for stadium security... "Stadiums are safe.", reads part of the message. 📢 pic.twitter.com/IuyFY2nD78 — EuroFoot (@eurofootcom) December 3, 2025

Une réunion au sommet sur le renforcement de la sécurité dans les stades allemands

Pour cause, la réunion des ministres de l’Intérieur des seize États fédérés, qui se tient 3 au 5 décembre à Brême, où le renforcement de la sécurité dans les stades compte parmi les sujets posés sur la table. Dans le courrier, les supporters du BVB clament que « les revendications populistes sans aucun fondement factuel sont à proscrire […] Le public mérite un débat transparent et fondé sur des faits ». Les propositions qui ont circulé à l’approche de la conférence ont en effet de quoi susciter les craintes : obligation de billets personnalisés, introduction de sanctions collectives, surveillance assistée par l’intelligence artificielle avec reconnaissance faciale, renforcement des interdictions de stade…

Les groupes de supporters ont ainsi multiplié les actions ces dernières semaines et une pétition intitulée « Stop au populisme, le foot allemand est sûr » a dépassé les 80 000 signatures. Surtout, le mouvement a été appuyé par les présidents de la Fédé et de la Ligue : dans un courrier révélé par Kicker, ils enjoignent les autorités à renoncer à des mesures jugées « inappropriées et/ou disproportionnées ». C’est aussi l’avis de plusieurs ministres participants, qui ont tenu à rassurer en affirmant que les billets personnalisés, l’utilisation de l’IA et les sanctions collectives n’étaient finalement pas à l’ordre du jour.

Le message est passé.

