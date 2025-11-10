Le meilleur joueur algérien de l’année 2025 a été récompensé

Le Constantinois le plus fort après Enrico Macias.

Le joueur du Borussia Dortmund Ramy Bensebaini a remporté le Fennec d’or 2025, décerné par La Gazette du Fennec au meilleur joueur algérien de la saison lors d’une cérémonie organisée à Paris. Une distinction (presque) logique pour celui qui passe son temps à colmater les brèches du mur jaune, et que Niko Kovač décrit comme « le joueur le plus technique » de l’effectif allemand.

Pour ce rassemblement de novembre, l’Algérien a été excusé par Vladimir Petković pour le prochain rassemblement, en raison d’une douleur aux lombaires. Ce contretemps lui aura permis de recevoir son trophée des mains du rappeur Soolking.

Ramy Bensebaïni sacré Fennec d’Or 2025 à Paris ! 🇩🇿🏆 Ramy Bensebaïni remporte le Fennec d’Or 2025, devant Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Mohamed Amine Amoura et Rayan Aït-Nouri. Une soirée pleine d’émotions et de fierté pour tout le football algérien, organisée à Paris par La… pic.twitter.com/IJD1ZaIEL7 — LeLien (@LeLienofficiel) November 9, 2025

Une soirée de gala

La soirée, organisée au théâtre du Gymnase, a également sacré Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), élu meilleur espoir, Ghoutia Karchouni, meilleure joueuse, et Lakhdar Belloumi, honoré d’un trophée de légende, histoire de rappeler qui dribblait avant YouTube.

Bien que la soirée fut sponsorisée par Air Algérie, elle a commencé à l’heure et a voulu mettre à l’honneur le vivier algérien. Notamment le centre de formation du Paradou AC dont est issu le grand gagnant du soir, mais aussi l’ES Sétif qui a permis à Mohamed Amoura d’éclore à 21 ans. Arrivé deuxième au scrutin, l’attaquant du VfL Wolfsburg pouvait pourtant y croire.

Meilleur buteur de la dernière CAN et auteur d’un doublé contre l’Ouganda puis d’un autre face à la Somalie en octobre, il coche toutes les cases du joueur en feu. Mais visiblement, cette année, la régularité a pesé plus lourd que les arabesques.

Il ne reste plus qu’à voir lequel des deux tirera son épingle du jeu au moment de la CAN au Maroc.

