L’Algérie qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Ouganda conforte sa seconde place

Somalie 0-3 Algérie

Buts : Amoura (6e, 57e), Mahrez (19e)

Enfin !

Absents de la Coupe du monde 2022 et éliminés au premier tour des deux dernières CAN, les hommes de Vladimir Petković ont enfin droit au bonheur. L’Algérie a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 en surclassant la Somalie (0-3) ce jeudi soir et devient le quatrième pays africain officiellement qualifié, après le Maroc, la Tunisie et l’Égypte. Les Fennecs n’ont pas perdu de temps face au dernier du groupe G, puisqu’ils ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à Mohamed Amoura, servi par Riyad Marhez. Très en forme, l’ancien joueur de Leicester a ensuite mis le but du break d’une belle reprise de volée sur un centre de Farès Chaibi (19e). Avant l’heure de jeu, l’attaquant de Wolfsburg a tué tout suspense d’une belle tête croisée sur une nouvelle passe décisive de… Mahrez (57e). Avec 22 points, et avant même le dernier match de ces qualifications, les Fennecs se qualifient pour leur cinquième Mondial.

L'Algérie qualifiée pour la Coupe du monde 2026 ! pic.twitter.com/Dc1sVDM9eh — L'Équipe (@lequipe) October 9, 2025

L’Ouganda assure, le Liberia relance le suspense

Dans l’autre rencontre du groupe G, l’Ouganda s’est imposé sur la plus petite des marges face au Botswana grâce à un beau coup de casque de Jude Ssemugabi (1-0), permettant aux Cranes de conforter leur deuxième place. De son côté, la Guinée a dominé le Mozambique (1-2). L’attaquant de Louvain Abdoul Traoré a claqué un doublé. Enfin, dans le groupe H dans lequel la Tunisie s’est déjà officiellement qualifiée pour le Mondial 2026, la rencontre entre le Malawi et la Guinée équatoriale a été reportée, tandis que le Liberia, troisième, a surclassé la Namibie, deuxième (3-1). Il ne reste plus que cinq places à prendre dans la zone Afrique (+ 1 pour. les barrages intercontinentaux).

Vivement la dernière journée !

Botswana 0-1 Ouganda

But : Ssemugabi (54e)

Mozambique 1-2 Guinée

Buts : Mandava (19e) pour le Mozambique // Traore A. K. (2e, 59e) pour la Guinée

Liberia 3-1 Namibie

Buts : Kosiah (3e), M. Bah (9e) et Ledlum (81e) pour le Liberia // Ndeuyema (87e)

