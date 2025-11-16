- Mondial 2026
- Qualifs
- Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus
Didier Deschamps va avoir du boulot pour élaborer sa liste pour la Coupe du monde, car lors de la victoire de la France en Azerbaïdjan (1-3), certains joueurs ont montré qu’ils méritaient une place pour l’Amérique.
Lucas Chevalier
Le Liechtenstein est la seule équipe européenne à ne pas avoir inscrit le moindre but dans cette phase de qualification. Est-ce que l’on peut organiser un match France-Liechtenstein avec Chevalier dans les cages pour vérifier un truc ?
Lucas Chevalier (4e minute) est le gardien le plus rapide à encaisser son 1er but après ses débuts avec les Bleus depuis René Llense le 17 février 1935 contre l'Italie. #AZEFRA
— Stats Foot (@Statsdufoot) November 16, 2025
0 note(s)
Malo Gusto
Un mélange assez confus entre une passoire défensive et un pied droit en or. Méli-Malo.
0 note(s)
Ibrahima Konaté
Il va falloir qu’il s’habitue à jouer avec une équipe remaniée autour de lui, car Didier Deschamps aura besoin de lui pour être le capitaine lors du match des coiffeurs à la Coupe du monde.
0 note(s)
Lucas Hernández
Dans la famille Hernandez, je demande celui qui a prouvé sur le terrain qu’il méritait sa place à la Coupe du monde. Pioche.
0 note(s)
Theo Hernández
Dans la famille Hernandez, je demande celui qui a prouvé sur le terrain qu’il méritait sa place à la Coupe du monde. Pioche.
0 note(s)
Warren Zaïre-Emery
La République démocratique du Congo n’est pas encore sûre de participer à la Coupe du monde, mais le Zaïre, lui, devrait y être.
0 note(s)
Khephren Thuram
Marcus peut remercier la VAR et le gardien adverse pour son CSC. Ça évite qu’on se moque de lui, car son frère Khephren (4 sélections, milieu de terrain) a marqué autant de buts que lui (31 sélections, attaquant).
0 note(s)
Christopher Nkunku
Beaucoup de frappes pour peu d’efficacité. Alors qu’il suffit de le placer dans la surface et de lui tirer dessus pour qu’il marque. Il faut juste penser à lui couper les bras pour la prochaine fois. Remplacé par Cherki (62e) à qui il ne faut jamais couper les jambes.
0 note(s)
Maghnes Akliouche
Difficile de savoir si, à la Coupe du monde, il sera dans le rôle de Nabil Fékir qui entre à tous les matchs en 2018 ou dans celui de Florian Thauvin qui ne fait qu’un petit bout de match. En tout cas, il sera là. Remplacé par Thauvin (62e), qui regardera ses copains à la télévision.
0 note(s)
Jean-Philippe Mateta
Marcus Thuram peut insulter Mateta qui nous permet de se moquer de lui, car l’attaquant de Crystal Palace a marqué autant que lui en seulement 3 sélections, contre 31 pour le fils de Lilian. Et il l’insultera une deuxième fois l’été prochain lorsqu’il prendra sa place dans le groupe. Remplacé par Barcola (79e) qui n’aura au moins pas fait le déplacement pour rien.
Jean-Philippe Mateta devient le 1er joueur à marquer lors de chacune de ses 2 premières titularisations avec la France depuis Louis Saha en mai 2004. #AZEFRA
— Stats Foot (@Statsdufoot) November 16, 2025
0 note(s)
Hugo Ekitiké
Sympa de la part de Didier Deschamps d’avoir laissé Hugo Ekitiké rentrer à Liverpool après sa grosse entrée en jeu face à l’Ukraine.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Steven Oliveira