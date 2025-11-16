Les notes des Bleus

Jean-Philippe Mateta

Marcus Thuram peut insulter Mateta qui nous permet de se moquer de lui, car l’attaquant de Crystal Palace a marqué autant que lui en seulement 3 sélections, contre 31 pour le fils de Lilian. Et il l’insultera une deuxième fois l’été prochain lorsqu’il prendra sa place dans le groupe. Remplacé par Barcola (79e) qui n’aura au moins pas fait le déplacement pour rien.