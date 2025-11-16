S’abonner au mag
Les notes des Bleus

Par Steven Oliveira

Didier Deschamps va avoir du boulot pour élaborer sa liste pour la Coupe du monde, car lors de la victoire de la France en Azerbaïdjan (1-3), certains joueurs ont montré qu’ils méritaient une place pour l’Amérique.

Les notes des Bleus

Lucas Chevalier

Le Liechtenstein est la seule équipe européenne à ne pas avoir inscrit le moindre but dans cette phase de qualification. Est-ce que l’on peut organiser un match France-Liechtenstein avec Chevalier dans les cages pour vérifier un truc ?

 

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Malo Gusto

Un mélange assez confus entre une passoire défensive et un pied droit en or. Méli-Malo.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ibrahima Konaté

Il va falloir qu’il s’habitue à jouer avec une équipe remaniée autour de lui, car Didier Deschamps aura besoin de lui pour être le capitaine lors du match des coiffeurs à la Coupe du monde.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lucas Hernández

Dans la famille Hernandez, je demande celui qui a prouvé sur le terrain qu’il méritait sa place à la Coupe du monde. Pioche.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Theo Hernández

Dans la famille Hernandez, je demande celui qui a prouvé sur le terrain qu’il méritait sa place à la Coupe du monde. Pioche.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Warren Zaïre-Emery

La République démocratique du Congo n’est pas encore sûre de participer à la Coupe du monde, mais le Zaïre, lui, devrait y être.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Khephren Thuram

Marcus peut remercier la VAR et le gardien adverse pour son CSC. Ça évite qu’on se moque de lui, car son frère Khephren (4 sélections, milieu de terrain) a marqué autant de buts que lui (31 sélections, attaquant).

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Christopher Nkunku

Beaucoup de frappes pour peu d’efficacité. Alors qu’il suffit de le placer dans la surface et de lui tirer dessus pour qu’il marque. Il faut juste penser à lui couper les bras pour la prochaine fois. Remplacé par Cherki (62e) à qui il ne faut jamais couper les jambes.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Maghnes Akliouche

Difficile de savoir si, à la Coupe du monde, il sera dans le rôle de Nabil Fékir qui entre à tous les matchs en 2018 ou dans celui de Florian Thauvin qui ne fait qu’un petit bout de match. En tout cas, il sera là. Remplacé par Thauvin (62e), qui regardera ses copains à la télévision.

 

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jean-Philippe Mateta

Marcus Thuram peut insulter Mateta qui nous permet de se moquer de lui, car l’attaquant de Crystal Palace a marqué autant que lui en seulement 3 sélections, contre 31 pour le fils de Lilian. Et il l’insultera une deuxième fois l’été prochain lorsqu’il prendra sa place dans le groupe. Remplacé par Barcola (79e) qui n’aura au moins pas fait le déplacement pour rien.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Hugo Ekitiké

Sympa de la part de Didier Deschamps d’avoir laissé Hugo Ekitiké rentrer à Liverpool après sa grosse entrée en jeu face à l’Ukraine.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Par Steven Oliveira

