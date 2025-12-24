Le Cameroun imite la Côte d'Ivoire

Cameroun 1-0 Gabon

But : Etta Eyong (6e)

Un but à la sixième minute, et c’est tout.

Opposé au Gabon lors de la première journée de la Coupe d’Afrique des nations, le Cameroun a imité son principal concurrent du groupe F : comme la Côte d’Ivoire face au Mozambique, les Lions indomptables se sont imposés sur la plus courte des marges. Seul buteur du match, Karl Etta Eyong a donné la victoire aux siens en profitant d’un superbe service de Bryan Mbeumo dès la sixième minute de jeu.

[🎞️RESUME]🏆🌍 #CAN2025 🇨🇲🇬🇦Les Lions Indomptables du Cameroun croquent les Panthères gabonaises et débutent idéalement la compétition !#CAMGAB #beINCAN2025 https://t.co/MUxrCO8HVC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 24, 2025

La VAR n’ayant pas signalé de position de hors-jeu sur cette action décisive, le Cameroun a pu passer devant très rapidement… sans jamais lâcher son avance, Frank Magri touchant même la barre transversale sur corner et l’adversaire se montrant trop brouillon pour égaliser (quatorze frappes, mais seulement trois cadrées). Les deux favoris de la poule ont donc fait respecter la logique, et se rejoignent ainsi en tête à égalité avec trois points chacun.

Francis Ngannou est ravi, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina (entrés au bout d’une demi-heure) un peu moins.

Barrages de la zone Afrique : que la bataille (re)commence !