S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. F
  • Cameroun-Gabon (1-0)

Le Cameroun imite la Côte d'Ivoire

FC
Le Cameroun imite la Côte d'Ivoire

  Cameroun 1-0 Gabon

But : Etta Eyong (6e)

Un but à la sixième minute, et c’est tout.

Opposé au Gabon lors de la première journée de la Coupe d’Afrique des nations, le Cameroun a imité son principal concurrent du groupe F : comme la Côte d’Ivoire face au Mozambique, les Lions indomptables se sont imposés sur la plus courte des marges. Seul buteur du match, Karl Etta Eyong a donné la victoire aux siens en profitant d’un superbe service de Bryan Mbeumo dès la sixième minute de jeu.

La VAR n’ayant pas signalé de position de hors-jeu sur cette action décisive, le Cameroun a pu passer devant très rapidement… sans jamais lâcher son avance, Frank Magri touchant même la barre transversale sur corner et l’adversaire se montrant trop brouillon pour égaliser (quatorze frappes, mais seulement trois cadrées). Les deux favoris de la poule ont donc fait respecter la logique, et se rejoignent ainsi en tête à égalité avec trois points chacun.

Francis Ngannou est ravi, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina (entrés au bout d’une demi-heure) un peu moins.

Barrages de la zone Afrique : que la bataille (re)commence !

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!