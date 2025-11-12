Mondial 2026 : mode d’emploi des interminables barrages pour les sélections africaines

Se qualifier pour des qualifications.

C’est à peu près le programme qui attend quatre sélections africaines qui n’ont pas pu accéder directement au Mondial 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Pour rappel, neuf équipes ont déjà leur ticket en poche : la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Sénégal, ou encore le Cap-Vert, la surprise du lot, mais quatre autres ne font pas partie de la liste : le Nigeria, le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC) et le Gabon. Elles devront donc s’affronter dans un mini-tournoi de barrages continentaux dans les prochains jours, à Rabat au Maroc.

🇲🇦 Officiel ! Le stade Al Barid est prêt pour les barrages africains 🔥 pic.twitter.com/15YPRSRyrx — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) November 10, 2025

On s’en souvient, le Gabon avait échoué à un point de la Côte d’Ivoire malgré un quasi-sans-faute. La RDC avait vu le Mondial lui filer entre les doigts en septembre dernier, renversée dans les dernières minutes par le Sénégal (2-3), alors qu’un nul suffisait. Le Nigeria et le Cameroun, eux, peuvent souffler, ils bénéficient d’un changement de règlement alors que leur situation était plutôt mal partie.

Où et quand voir les matchs ?

Côté calendrier, le Nigeria affrontera le Gabon jeudi 13 novembre à 17 heures, le Cameroun jouera contre la RD Congo le même jour à 20 heures. Et les deux qualifiés s’affronteront en finale le dimanche 16 novembre à 20 heures. Le tout sera diffusé sur L’Équipe live foot.

Une fois cette première étape – et pas des moindres – franchie, le vainqueur aura sa place pour un autre tournoi de barrages, cette fois intercontinental, prévu en mars 2026 qui offrira deux places pour le Mondial. On pourra y retrouver deux équipes de la CONCACAF, une de l’AFC, une de la CAF, une de la CONMEBOL (la Bolivie) et une de l’OFC (la Nouvelle-Calédonie).

Bref, avant de voir Aubameyang aux États-Unis, la route est encore longue.

On connaît les quatre barragistes africains pour le Mondial 2026