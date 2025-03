La Côte d'Ivoire repasse devant le Gabon dans la course au Mondial

On ne sait pas si l’éléphant est plus fort que l’hippopotame, mais il est au-dessus du scorpion.

Sans briller, la Côte d’Ivoire a dominé la Gambie lundi à Abidjan (1-0). Sébastien Haller a inscrit le seul but du match sur une passe de Simon Adingra (15e), ravivant les bons souvenirs de la dernière CAN. Les champions d’Afrique font partie des sept équipes encore invaincues dans ces éliminatoires – avec l’Egypte, le Soudan, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie et la Namibie. Ils reprennent la tête du groupe F, un point devant le Gabon, victorieux au Kenya dimanche grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (1-2).

La première place, directement qualificative pour la Coupe du monde, se jouera probablement en septembre, quand les Panthères recevront les Eléphants. Dans le groupe I, le suspense pourrait durer moins longtemps : le Ghana a fait un grand pas vers le Mondial en battant son dauphin Madagascar (0-3). Un groupe où le Mali, neutralisé par la Centrafrique (0-0), apparaît en position inconfortable, étant troisième du classement et sous la menace des Comores.

La magie de Kamory Doumbia n’opère pas partout.

