La Côte d’Ivoire se désiste au dernier moment pour l’organisation de la CAN U20

Un autre « coup de marteau ».

Dans la continuité de « la CAN de l’hospitalité » de 2024, les Ivoiriens devaient accueillir la CAN U20 entre le 26 avril et le 18 mai. Mais, presque un mois jour pour jour avant le début de cette compétition, le pays hôte s’est retiré de l’organisation, rapporte sport news Africa. La Fédération ivoirienne de football a annoncé cette décision via un communiqué.

C’est le gouvernement ivoirien qui a ordonné le désistement de la Fédération ivoirienne. Le communiqué, sommaire au possible, révèle que cette décision a été notifiée au secrétaire général de la Confédération africaine de football ce mardi 25 mars. Cette dernière n’a pas encore réagi à cette annonce. Cependant, elle doit se débrouiller pour trouver un nouveau pays hôte, en quelques semaines, capable d’accueillir les treize sélections participantes.

Alors que le tournoi devait débuter fin avril. La Côte D’Ivoire se retire de l’organisation à la CAN U20 suite à une décision de son gouvernement ! 🚨🇨🇮 pic.twitter.com/iqkGw0AzO4 — Joueurs SN 🇸🇳 (@JoueursSN) March 26, 2025

L’hospitalité, c’est pas pour tout le monde.

Arnaud Balijon : « À mes débuts, on tirait les 6 mètres et c’est tout »