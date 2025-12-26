Lamine Yamal tape la balle avec des enfants sur une plage de Dubaï

Sacré cadeau de Noël.

En vacances à Dubaï, Lamine Yamal ne chôme pas. Profitant de la trêve pour se ressourcer auprès de sa famille dans la destination préférée des footballeurs, la star du FC Barcelone n’a pas pu rester loin du ballon très longtemps.

Imagine playing a game of footy on the beach and Lamine Yamal joins 😮🏖️ Yeah, that’s a lifetime memory 🤩 🎥 IG/ismail.qc pic.twitter.com/yp2tl1yIUn — 433 (@433) December 25, 2025

Accompagné de ses amis Moha et Soha, l’attaquant de 18 ans a tapé l’incruste dans une partie de beach soccer improvisée. Au milieu d’une poignée d’enfants émerveillés, l’international espagnol a régalé l’assistance, multipliant les sombreros et autres coups du foulard. Les chanceux ont même eu droit à un selfie pour immortaliser le moment à peine mis en scène.

Dans une récente interview au média américain 60 minutes, Lamine Yamal avait d’ailleurs vanté les vertus du foot de rue : « Jouer avec mes amis dans la rue contribue à façonner mon style de jeu tel qu’il est maintenant ». Il faut croire que la variante sur sable comporte quelques avantages elle aussi.

Sans transition, le crack barcelonais troquera le short de bain contre le costume trois pièces lundi 28 décembre à l’occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards, toujours à Dubaï, où il fait partie des cinq finalistes.

Pour vite se remettre en forme après un copieux repas de Noël, vous savez où passer vos vacances l’année prochaine.

