  • Coupe d'Italie
  • Quarts
  • Naples-Côme (1-1, 6-7 TAB)

Coupe d'Italie : Côme fait tomber Naples aux pénos et rejoint l'Inter en demies

TJ
  Naples 1-1 (7-6 TAB) Côme

Buts : Vergara (46e) pour le Napoli // Baturina (SP, 39e)

La sensation Côme ! Au bout du bout de ce quart de finale de Coupe d’Italie, la bande de Cesc Fábregas a fait tomber le Napoli dans son bouillant Armando-Maradona (1-1, 7-6 TAB). Les deux équipes ont dû se départager aux pénos : les ratés de Romelu Lukaku et Stanislav Lobotka côté Naplitain auront eu raison des bleu ciel. Côté Lombard, un seul raté, donc la qualif’ pour le tour suivant.

Côme affrontera donc l’Inter Milan en demies. Mercredi, on saura l’affiche de l’autre demi-finale entre Bologne et la Lazio, dont le vainqueur jouera l’Atalanta, qui avait giflé la Juventus la semaine dernière.

De moins en moins connue pour le tourisme, cette ville du nord de l’Italie…

Naples et Côme se marchent dessus

TJ

