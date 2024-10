Côme promet d’offrir une bière aux fans de Naples qui viendront au match retour

Bizarrement, il n’y aura que des Napolitains au match retour.

Si le début de saison de Côme (14e, avec 8 points) n’est pas catastrophique sur le terrain, dans les tribunes, le club en profite pour se faire des copains. Battu à Naples ce vendredi (3-1), le club coaché par Cesc Fàbregas a adoré l’accueil que leur avaient réservé les Partenopei. Au point de le clamer haut et fort ce lundi sur son compte X, remerciant le « Napoli et ses supporters pour la belle démonstration d’esprit sportif qui a suivi le match de vendredi soir ». Pour vraiment exprimer sa gratitude, le promu a donc annoncé « qu’il offrira une bière à chaque supporter de Naples en déplacement lors du match retour au Stadio Giuseppe Sinigaglia en février 2025 ».

Como 1907 would like to extend sincere thanks to @sscnapoli and its fans for the beautiful display of sportsmanship following the match on Friday evening.

The atmosphere at the Maradona stadium and reaction of both fans after the game was second to none.

This is why Como 1907… pic.twitter.com/y8SArwDSI6

— Como1907 (@Como_1907) October 7, 2024