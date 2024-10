La Serie A tient son leader du week-end

Naples 3-1 Côme

Buts : Mc Tominay (1re), Lukaku (53e, S.P.) et David Neres (86e) pour le Napoli // Strefezza (43e) pour Como.

Un nouveau Conte de fées ?

Naples sait déjà qu’il sera leader lors des deux prochaines semaines, et peut s’en réjouir. Avant que la Juventus, les deux Milan et compagnie retrouvent les terrains italiens toujours pas diffusés en France, Naples a fait le travail à domicile face à Côme ce vendredi (3-1). Des battants estampillés Antonio Conte ont marqué.

D’abord Scott McTominay, qui a eu la bonne idée d’échapper au marasme de Manchester United en toute fin de mercato pour empiler le temps de jeu et les buts avec les Parthénopéens. Servi après un bon travail en pivot de Romelu Lukaku dès la première minute de jeu, il marque son quatrième but cette saison, son premier en Serie A (1-0, 1e). Il s’agit du troisième but le plus rapide de l’histoire de Naples en Serie A. No time.

PRONTI VIA, NAPOLI GIA AVANTI CON SCOTT MCTOMINAY, che inizio! 🔥🔥🔥#NapoliComo 1-0 pic.twitter.com/5xZWNiGbQt — Lega Serie A (@SerieA) October 4, 2024

Romelu Lukaku a doublé la mise sur penalty (2-1, 53e), alors que l’Italien Gabriel Strefezza est revenu au score d’une jolie frappe lointaine et après un beau mouvement collectif (1-1, 43e). Le même Belge, toujours grâce à son jeu de corps, a servi David Neres à la limite du hors-jeu pour parachever le succès du Napoli (3-1, 86e). Trois buts et trois passes dé en cinq matchs, c’est tout simplement le meilleur début d’un joueur dans un club de Serie A depuis 2004.

Naples a définitivement oublié Rudi Garcia.