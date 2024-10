Pronostic Napoli Como : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli fait le taf face à Côme

Champion il y a 2 saisons de cela, le Napoli a connu des difficultés à digérer son titre. Après avoir épuisé trois entraîneurs au cours de la même saison (Garcia, Mazzarri et Calzona), le président de Laurentis a recruté Antonio Conte cet été. Champion avec l’Inter, le technicien italien veut permettre à Naples de retrouver le plus haut niveau. Lors de l’intersaison, il a dû gérer le cas Osimhen, finalement parti à Galatasaray. Pour son nouveau projet, la formation napolitaine s’est renforcée en attirant l’un des chouchous de Conte, Romelu Lukaku, qui a déjà marqué 2 buts en 4 matchs. De plus, le club italien a vu McTominay, Gilmour, Spinazzola ou Nerez rejoindre le sud de l’Italie. Depuis sa défaite sèche lors de la première journée, le Napoli a parfaitement redressé la barre, ne perdant des points que dans le choc à Turin face à la Juve (0-0). Le week-end dernier, les Partenopei ont confirmé leur bonne disposition en dominant Monza (2-0) avec des buts de Politano et Kvaratskhelia. Cette victoire a permis aux hommes de Conte de prendre la tête de Serie A. Ce vendredi, les Napolitains ont la possibilité de confirmer leur retour au 1er plan.

En face, Côme a retrouvé l’élite cet été grâce à l’excellent travail de Cesc Fàbregas. Le technicien espagnol a permis à sa formation de finir en 2e position de Serie B et de monter directement dans l’élite. Le passage à l’échelon supérieur est souvent difficile mais le promu semble avoir trouvé son rythme. En effet, hormis 2 défaites en déplacement face à la Juve et l’Udinese, Côme est invaincu lors des autres matchs et reste même sur deux succès contre l’Atalanta à Bergame (2-3) et face à Vérone (3-2). Les hommes de Fàbregas sont remontés à la 10e place à la suite de ces rencontres spectaculaires. Lors des dernières journées, les attaquants du club promu se sont illustrés à l’image de Cutrone ou Belotti. A domicile, Naples devrait surfer sur son excellent début de saison pour confirmer sa place de leader face à Côme qui a perdu déjà 2 matchs en déplacement.

