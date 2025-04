Les habitants de Saint-Sébastien ne veulent pas de la Coupe du monde 2030

Lâchez-leur les basques.

Trois mois après l’annonce de la sélection de Saint-Sébastien, ville de la Real Sociedad, parmi les onze sites espagnols appelés à accueillir le tournoi organisé conjointement par l’Espagne, le Maroc et le Portugal (ainsi que l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay pour un match chacun), six associations de quartier ont écrit à la FIFA pour demander que leur ville ne figure plus parmi les hôtes de la Coupe du monde 2030, d’après le Guardian. Le motif ? « Accueillir la Coupe du monde ne fera qu’aggraver les conditions de vie dans notre ville » et « exacerber la touristification » d’un centre-ville déjà saturé comme on peut le lire dans leurs lettres.

Trop de tourisme tue le tourisme

Les signataires, dont une plateforme prônant la « décroissance touristique », dénoncent une transformation brutale de la ville ces dernières années. Selon eux, entre 2015 et 2024, le nombre de touristes a grimpé de 78%. Résultat : « Les habitants sont chassés, les espaces publics remodelés selon des intérêts commerciaux, les infrastructures pensées pour le tourisme, la culture et la langue locales fétichisées à des fins de marketing. » La perspective d’accueillir le plus grand tournoi de foot du monde ne profiterait qu’à « une poignée de privilégiés », tout en aggravant la crise du logement, la pression touristique et la mise en place de mesures sécuritaires qui « contraignent la vie quotidienne ».

Le maire Eneko Goia n’a pas tardé à réagir : « Je ne partage pas ce point de vue. Si c’était à eux de décider, la ville n’aurait aucun profil international. » La FIFA, de son côté, n’a pas commenté la lettre.

Au pire, ils pourront toujours se replier sur les USA ou le Qatar.

