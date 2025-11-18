Malgré son nul face à la Turquie, l’Espagne s’est qualifiée à son tour pour le Mondial

Espagne 2-2 Turquie

Buts : Olmo (4e), Oyarzabal (62e) pour la Roja // Gul (42e), Ozcan (54e) pour les Turcs

La Roja peut encaisser des buts.

Le résultat n’aura finalement pas eu d’incidence sur le classement de ce groupe E, les Espagnols terminant avec trois points d’avance sur la Turquie, mais pourra sonner comme un couac dans le parcours presque parfait des protégés de Luis de la Fuente dans ces qualifications. Un match nul et deux buts encaissés par la Roja, une grande première lors de cette campagne (2-2). La Bulgarie a de son côté disposé de la Géorgie (2-0).

L’Espagne a eu la balle de match

Comme à son habitude, l’Espagne a démarré fort avec un but de Dani Olmo qui a glacé l’ensemble de l’équipe adverse (1-0, 4e). Mais à force de toujours gagner, on finit par se lasser et se déconcentrer. Une faille dont s’est servi Deniz Gul au moment de remettre les siens à hauteur d’une magnifique reprise de volée juste avant la pause (1-1, 42e). Les protégés de Vincenzo Montella ont même réussi à renverser totalement la tendance en prenant l’avantage peu avant l’heure de jeu grâce au missile de Salih Ozcan (1-2, 54e). Piqués, les Espagnols ne souhaitaient pas terminer cette campagne de qualification sur une mauvaise note, et moins de dix minutes plus tard, Mikel Oyarzabal a remis les pendules à l’heure (2-2, 62e). La Roja a eu plusieurs fois la balle de match dans le temps additionnel par Alex Baena (90e+3) et Fermín López (90e+7), mais Altay Bayindir, puis l’arbitre assistant ont empêché les Espagnols de s’offrir un grand chelem. Mais après tout, l’essentiel est acquis pour les protégés de Luis de la Fuente, puisque la qualification est dans la poche.

La Roja semble tout de même le grand favori pour ce Mondial.

Autre résultat :

Bulgarie 2-0 Géorgie

Buts : Rusev (10e), Krastev (24e) pour les Lions

A-t-on déjà vu l’Espagne et le PSG dans la même pièce ?