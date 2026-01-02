S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Aston Villa

Unai Emery assure qu’il ne voulait pas Harvey Elliott

EL
Partager
12
Unai Emery assure qu’il ne voulait pas Harvey Elliott

Encore une histoire de gros sous.

Le 2 octobre dernier, Harvey Elliott a disputé quatre minute contre Feyenoord en Ligue Europa. Et depuis ? Rien du tout. En Premier League, il n’a joué que quatre matchs avec Aston Villa, pour aucune titularisation. Mais pourquoi le joueur prêté par Liverpool, qui avait pourtant la cote chez les Reds, est-il désormais barré ? Tout simplement parce que les Villans ne comptent pas débourser trop d’argent.

Un rebond en MLS ?

« Le problème que nous avons avec Harvey, c’est que, cette année, il est prêté et que, s’il joue des matches, nous devons l’acheter. Nous avons décidé, il y a deux mois, que nous n’étions pas convaincus de le signer, en dépensant l’argent dont nous avons besoin », a lancé Unai Emery en conférence de presse.

L’entraîneur espagnol a tempéré en indiquant qu’il respectait le joueur, qui restait d’ailleurs « très professionnel, très respectueux ». Actuellement troisième de Premier League, ce choix semble lui donner raison. Fabrizio Romano a révélé que la MLS, et plus particulièrement Charlotte, pouvait être un point de chute potentiel pour l’Anglais de 22 ans.

Dans le pays des Harvey-Davidson, quoi.

Liverpool stoppe enfin l’hémorragie

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!