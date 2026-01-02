Unai Emery assure qu’il ne voulait pas Harvey Elliott

Encore une histoire de gros sous.

Le 2 octobre dernier, Harvey Elliott a disputé quatre minute contre Feyenoord en Ligue Europa. Et depuis ? Rien du tout. En Premier League, il n’a joué que quatre matchs avec Aston Villa, pour aucune titularisation. Mais pourquoi le joueur prêté par Liverpool, qui avait pourtant la cote chez les Reds, est-il désormais barré ? Tout simplement parce que les Villans ne comptent pas débourser trop d’argent.

Un rebond en MLS ?

« Le problème que nous avons avec Harvey, c’est que, cette année, il est prêté et que, s’il joue des matches, nous devons l’acheter. Nous avons décidé, il y a deux mois, que nous n’étions pas convaincus de le signer, en dépensant l’argent dont nous avons besoin », a lancé Unai Emery en conférence de presse.

L’entraîneur espagnol a tempéré en indiquant qu’il respectait le joueur, qui restait d’ailleurs « très professionnel, très respectueux ». Actuellement troisième de Premier League, ce choix semble lui donner raison. Fabrizio Romano a révélé que la MLS, et plus particulièrement Charlotte, pouvait être un point de chute potentiel pour l’Anglais de 22 ans.

Dans le pays des Harvey-Davidson, quoi.

