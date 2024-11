Liverpool fait le travail contre Aston Villa

Liverpool 2-0 Aston Villa

Buts : Núñez (20e) et Salah (84e) pour les Reds

On the Red again pour Liverpool, vainqueur d’Aston Villa (2-0) à Anfield ce samedi soir. Profitant de la nouvelle défaite de Manchester City à Brighton plus tôt dans la journée (2-1), les hommes d’Arne Slot n’ont en effet eu aucun mal à se débarrasser des Villans. Darwin Núñez s’est illustré le premier (1-0, 20e), en concluant un contre lancé par Virgil van Dijk en sortie de corner adverse, et prolongé par la course de Mohamed Salah qui, grâce à sa chute provoquée par une poussette de Leon Bailey, a permis à l’Uruguayen d’aller marquer seul face au but.

Darwin Núñez ouvre le score pour les Reds ! 😍 Contre-attaque éclair des joueurs de Liverpool parfaitement conclue par l'Uruguayen#LIVAVL| #PremierLeague pic.twitter.com/IuWdyCTrFY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 9, 2024

Si Amadou Onana a ensuite offert à Caomin Kelleher l’arrêt de la soirée, sur une tête bien claquée (37e), ce sont bien les Rouges qui ont eu le dernier mot. Aidé, là aussi, par le mauvais renvoi de Diego Carlos au milieu de terrain, Salah n’a eu qu’à foncer vers Emiliano Martínez et placer son ballon en hauteur afin de faire le break (2-0, 84e). Liverpool est un solide leader, avec cinq points d’avance sur City, avant le duel entre les deux équipes, le 1er décembre prochain.

