Pendant ce temps-là en Angleterre, Liverpool bute sur Aston Villa

Aston Villa 2-2 Liverpool

Buts : Tielemans (38e) et Watkins (45e+3) pour les Villans // Salah (29e) et Alexander-Arnold (61e) pour les Reds

Pendant ce temps-là, en Angleterre, le championnat continue.

Ce n’est pas un problème de programmer un match en même temps qu’une soirée Ligue des champions outre-Manche, mais cette rencontre avancée (de la 29e journée) n’a pas permis à Liverpool de s’offrir une soirée étoilée. Les Reds ont dû se contenter d’un point sur la pelouse d’Aston Villa (2-2), alors que Mohamed Salah avait lancé les hostilités en inscrivant son 24e but de la saison en Premier League. L’Égyptien a profité d’une erreur d’Andres Garcia et d’un service de Diogo Jota pour envoyer une frappe sous la barre (0-1, 29e).

Arsenal pourrait revenir à cinq points des Reds

Ce qui n’a pas empêché Aston Villa de retourner le leader avant la pause. L’égalisation est venue d’un centre de Marcus Rashford et d’un ballon repoussé par Dominik Szoboszlai sur Youri Tielemans, buteur d’une volée du gauche (1-1, 38e), avant qu’Ollie Watkins ne reprenne de la tête un centre de Lucas Digne (2-1, 45e+3).

Les visiteurs ont poussé pour revenir, Jota touchant la barre et Salah se transformant en passeur pour son compère Trent Alexander-Arnold, heureux de voir son tir dévié par Tyrone Mings au fond des filets (2-2, 61e). Les Reds ont eu le droit à une petite frayeur avec un but finalement refusé à Jacob Ramsey, en position de hors-jeu, et pourraient voir Arsenal revenir à cinq unités. Le titre n’est pas encore en poche, et l’Europe reste dans le viseur pour Aston Villa, 9e avec quatre points de retard sur Chelsea.

Heureusement, Liverpool va pouvoir se rassurer ce week-end contre ces nullos de Manchester City !

Liverpool fait le travail contre Aston Villa