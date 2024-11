Pronostic Liverpool Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool enchaîne contre Aston Villa

En tête Premier League, les Reds ont pourtant connu un changement majeur cet été avec le départ de Jurgen Klopp et l’arrivée d’Arne Slot. Le technicien batave n’a pas changé grand-chose dans l’effectif en recrutant seulement Federico Chiesa, qui joue très peu, mais a réorganisé son équipe. En effet, Liverpool semble avoir abandonné le pressing cher à Jurgen Klopp et s’appuie sur un bloc bien en place qui apprécie avoir le contrôle du ballon. Seulement battu par Nottingham cette saison, les Reds sont récemment allés chercher le point du nul à Arsenal (2-2) avant de confirmer contre Brighton deux fois (en EFL et championnat). Lors de cette rencontre de PL remportée 2-1, les partenaires de Van Dijk ont été malmenés mais ont renversé le match en 2 minutes avec une réalisation de l’inévitable Salah. En plus d’être performant en PL, Liverpool se montre intraitable en Ligue des Champions avec 4 victoires en autant de rencontres. Le club de la Mersey s’est imposé contre le Milan AC (3-1), Bologne (2-0), Leipzig (0-1) et en milieu de semaine face au Bayer Leverkusen (4-0). Face aux champions d’Allemagne, Liverpool aura mis une mi-temps pour se mettre dans le match mais a ensuite déroulé avec un Luis Diaz auteur d’un triplé. Ce samedi, la bande à Slot poursuit son mois de novembre dantesque avec la réception d’Aston Villa.

► 15€ offerts sans dépôt + 100€ de bonus DIRECT (BONUS EXCEPTIONNEL)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Aston Villa se montre très impressionnant depuis l’arrivée d’Unai Emery. Le coach espagnol a permis à son équipe de finir dans le top 4 de PL et de décrocher sa place en Ligue des Champions. Sur la scène européenne, les Villans avaient parfaitement débuté avec 3 victoires d’entrée face aux Young boys de Berne, le Bayern Munich et Bologne. Mais un milieu de semaine, les partenaires de McGinn se sont en revanche inclinés à Bruges en concédant un penalty incroyable sur une main de Mings. Malgré ce revers, Villa reste dans le Top 8 de Ligue des Champions. En Premier League, le club de Birmingham avait plutôt bien débuté malgré une défaite à domicile contre Arsenal. En revanche, les Villans coincent depuis quelques semaines, perdant des points à domicile face à Bournemouth (1-1) et subissant un lourd revers à Tottenham (4-1) le week-end dernier. Lors de ce match, les Villans avaient ouvert le score par Rogers avant de subir la furia des Spurs en seconde période. Poussé par Anfield, Liverpool devrait s’imposer face à un Aston Villa qui semble émoussé.

► Le pari « Victoire Liverpool » est coté à 1,44 chez Winamax qui vous permet de récupérer 15€ sans déposer + 100€ DIRECT après dépôt (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 188€ (288€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 15€ de bonus sans déposer, dès l’inscription, pour parier SANS PRESSION

► Le pari « Salah buteur » est coté à 1,96 chez Winamax qui vous permet de récupérer 15€ sans déposer + 100€ DIRECT après dépôt (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 292€ (392€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 15€ de bonus sans déposer, dès l’inscription, pour parier SANS PRESSION

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Liverpool Aston Villa

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Liverpool Aston Villa sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez Winamax simplement en vous inscrivant ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Liverpool Aston Villa avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Liverpool Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Mené 1-3, Aston Villa arrache le nul contre Liverpool