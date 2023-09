Liverpool dispose tranquillement d'Aston Villa

Liverpool 3-0 Aston Villa

Buts : Szoboszlai (3e), Cash (22e, C.S.C.) & Salah (55e) pour les Reds

Enfin un clean sheet.

Liverpool a confirmé son bon début de saison contre Aston Villa ce dimanche (3-0). Le LFC grimpe donc logiquement au troisième rang avec dix points, deux de moins que le leader Manchester City.

Le gros pressing imposé d’entrée par les Reds a rapidement payé : à la suite d’un corner, Dominik Szoboszlai a fait mouche d’une belle reprise du gauche (1-0, 3e). Anfield a de nouveau rugi lorsque Darwin Núñez a frappé le poteau et que le malheureux Matty Cash a poussé le ballon dans ses propres filets (2-0, 22e). Tout seul pour reprendre un coup franc de Trent Alexander-Arnold, Joël Matip a manqué une opportunité en or en plaçant son coup de tête juste à côté (26e). Núñez a aussi trouvé la barre (38e) et raté le cadre sur une offrande de Mohamed Salah (49e).

L’Égyptien, en revanche, n’a pas laissé passer l’occasion, au deuxième poteau, après une déviation de l’Uruguayen (3-0, 55e). Décisif à tous les matchs depuis le début de saison, le Pharaon compte déjà deux buts et deux passes décisives en quatre parties.

Anfield a cru à un quatrième but avec Salah (74e) ou Elliott (75e), mais le score en restera là. Unique point noir : la sortie sur blessure d’Alexander-Arnold. Très peu inquiétés, les Reds ont rendu une copie sérieuse. Ils ont tout juste frissonné sur une frappe non cadrée de John McGinn, qui avait profité du gros boulot de Moussa Diaby (33e), ou sur une tête de Cash, repoussée par Alisson sur sa ligne (48e).

On souhaite bien du courage au Téfécé.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold (Quansah, 72e), Gomez, Matip, Robertson – Mac Allister (Endo, 87e), C. Jones (Elliott, 65e), Szoboszlai – Díaz (Jota, 65e), Salah, Núñez (Gakpo, 65e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Aston Villa (3-4-2-1) : E. Martínez – P. Torres, Carlos (Bailey 19e, puis Zaniolo, 65e), Konsa – Digne, D. Luiz (Tielemans, 72e), B. Kamara, Cash – McGinn, M. Diaby – Watkins (Duran, 73e). Entraîneur : Unai Emery.

