Les supporters madrilènes veulent que Xavi reste à Barcelone

Enfin des supporters qui le soutiennent.

Xavi a subi un nouvel affront ce dimanche soir lors du Clásico : défaits par le Real Madrid et par le renversant Jude Bellingham, les Barcelonais sont bien partis pour une nouvelle saison blanche. Cela semble ravir les supporters madrilènes, qui ont manifesté leur désir de voir le coach barcelonais rester à la tête de l’équipe blaugrana. « Xavi quédate » (Xavi reste en VF), pouvait-on entendre dans les tribunes du stade Santiago-Bernabéu après le but de la victoire du milieu de terrain anglais. L’ex-milieu de terrain présente un bilan de 4 victoires et 6 défaites en 10 rencontres, alors que les quatre dernières oppositions se sont soldées par une résultat négatif.

Peu de risque que ce soutien inattendu fasse changer d’avis Xavi, qui a d’ores et déjà déclaré qu’il quitterait le club catalan à l’été prochain. Le président Joan Laporta a toutefois annoncé son souhait de voir son technicien rester à Barcelone.

Laporta d’accord avec les fans du Real, il va neiger en Catalogne.