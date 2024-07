Le prix de l’abonnement pour la Ligue 1 moins cher que prévu ?

Enfin un peu de lucidité ?

Selon les informations de L’Équipe, DAZN a décidé de revoir ses exigences à la baisse et de modifier le prix prévu de son abonnement pour les 8 matchs sur 9 par journée de Ligue 1 qu’elle diffusera, comme appris ce jeudi. La plateforme britannique, qui a obtenu les droits de diffusion pour environ 400 millions d’euros, aurait désormais fixé un tarif de 25 euros mois par mois, loin des 40 euros évoqués il y a quelques semaines. Plusieurs présidents de clubs de l’élite française auraient fait part de leur crainte d’une « explosion du piratage et de l’échec du projet » si le tarif venait à être trop élevé, comme initialement envisagé.

Le quotidien sportif révèle par ailleurs que des discussions ont d’ores et déjà commencé entre DAZN et Canal + pour distribuer les matchs et lier l’abonnement à la plateforme, nouvelle dans le champ audiovisuel français pour le football masculin et qui envisagerait également d’entamer des négociations avec des fournisseurs d’accès à internet.

25 euros, c’est à peu près la somme que Vincent Labrune touche par minute.

