Le RCD Majorque volé dans son propre vestiaire

Deux hommes ont infiltré le vestiaire du RCD Majorque et se sont emparés de biens appartenant à certains joueurs. Selon Marca, les deux hommes ont été localisés et les joueurs victimes de ces vols seraient Pablo Maffeo, José Manuel Copete et Dominik Greif. Le journal Última Hora indique qu’un des présumés voleurs a été libéré par les autorités, tandis que le second est encore en détention.

Selon les informations du club, l’auteur du vol était un employé qui travaillait pour le club via une entreprise externe, ce qui lui avait donné des accès spéciaux au stade. Ces événements sont survenus une semaine avant la rencontre face à Valence. Marca rapporte que tous les objets ont été retrouvés par la police, mais que les joueurs ont été vivement touchés par cette intrusion. Pour Greif, le vestiaire doit être un « sanctuaire » privé et intime.

