ARM
L'OL tient son nouveau gardien

Nouvel arrivage dans la cage au Lyon.

Après le départ de Lucas Perri vers Leeds et le casse-tête Matt Turner, dont le transfert voulait être annulé par les nouveaux dirigeants de l’Olympique lyonnais, les Gones ont enfin trouvé leur nouveau gardien. Dominik Greif s’est engagé ce lundi soir avec l’OL jusqu’en 2029, pour un transfert à 4 millions d’euros, indique le club dans un communiqué.

Numéro un devant Descamps ?

Le portier slovaque de 28 ans quitte donc le Majorque et la Liga espagnole, où il aura passé quatre saisons, dont la dernière en tant que gardien numéro 1. Le 1,97 mètre de Greif vient remettre ce bon vieux Rémy Descamps sur le banc de touche, lui qui avait disputé la rencontre face à Lens en tant que titulaire (au grand bonheur de son équipe).

Lyon est décidément une destination Popluhár chez les Slovaques.

L’OL désosse Majorque

ARM

