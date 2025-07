L'OL désosse Majorque

Le PSG peut trembler.

L’Olympique lyonnais avait collé quatre buts à Hambourg samedi, Majorque a eu droit au même tarif mercredi (0-4). Les Gones n’ont pas fait les choses à moitié puisqu’ils ont marqué tous leurs buts entre la 15e et la 36e minute. La paire Saël Kumbedi – Abner Vinicius s’est régalée et par deux fois, le centre du premier a été repris victorieusement par le second (15e, 27e). Un schéma visiblement travaillé, que l’on pourrait revoir tout au long de la saison, pour le plus grand bonheur des Lyonnais.

L'ouverture du score signée Abner à l'issue d'une très belle action collective de nos Gones 🤩✨ 📱 #RCDMOL, à suivre en direct et en exclusivité sur @OLPLAY_Officiel et la Zone Membre YouTube 👉 https://t.co/l0oJWKFgGT pic.twitter.com/M3nDVR3ub1 — Olympique Lyonnais (@OL) July 30, 2025

Georges Mikautadze a participé à la fête suite à un long ballon de Clinton Mata dans le dos de la défense : le Géorgien a placé une feinte dévastatrice pour éliminer son garde du corps et a conclu l’action du gauche (19e). Last but not least, le petit Khalis Merah (18 ans) a inscrit son premier but avec l’équipe pro d’une frappe rasante du droit sur une action menée à la vitesse de l’éclair (36e).

Prochaine victime qui passera à la casserole : le Bayern samedi.

