Riyad Mahrez n'a besoin que de deux minutes pour entrer dans l'histoire

Il n’aura pas traîné. Face au Soudan, pour le match d’ouverture de l’Algérie dans cette CAN, Riyad Mahrez a marqué dès la deuxième minute sur une superbe talonnade de Hicham Boudaoui. Un but express pour lancer le tournoi et, au passage, devenir avec 6 buts le meilleur buteur algérien de l’histoire de la CAN, devançant Lakhdar Belloumi (6 buts). Chrono respecté, record validé.

Quelques semaines plus tôt, Mahrez avait déjà répondu à ses détracteurs… mais sur les réseaux. Moqué pour un supposé test physique, le capitaine avait recadré tout le monde avec ironie, rappelant que « 13,4, ce n’est même pas la VMA d’un enfant ». Cette fois, pas besoin de clavier : un but, un record, et un message bien plus simple. À la CAN, Mahrez n’argumente pas longtemps. Il marque, parfois très tôt.

