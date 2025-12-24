- CAN 2025
Riyad Mahrez n'a besoin que de deux minutes pour entrer dans l'histoire
Il n’aura pas traîné. Face au Soudan, pour le match d’ouverture de l’Algérie dans cette CAN, Riyad Mahrez a marqué dès la deuxième minute sur une superbe talonnade de Hicham Boudaoui. Un but express pour lancer le tournoi et, au passage, devenir avec 6 buts le meilleur buteur algérien de l’histoire de la CAN, devançant Lakhdar Belloumi (6 buts). Chrono respecté, record validé.
⚽️ BUUUUT DE MAHREZ !!! 🇩🇿 DÈS LA PREMIÈRE MINUTE, L’ALGÉRIE PREND L’AVANTAGE !!! ⚡ ALGÉRIE 🇩🇿 1-0 🇸🇩 SOUDAN pic.twitter.com/1wuwv8hzkX— FOOT CONNEXION (@ConnexionF15706) December 24, 2025
Réponse en deux temps
Quelques semaines plus tôt, Mahrez avait déjà répondu à ses détracteurs… mais sur les réseaux. Moqué pour un supposé test physique, le capitaine avait recadré tout le monde avec ironie, rappelant que « 13,4, ce n’est même pas la VMA d’un enfant ». Cette fois, pas besoin de clavier : un but, un record, et un message bien plus simple. À la CAN, Mahrez n’argumente pas longtemps. Il marque, parfois très tôt.
