Riyad Mahrez n'a besoin que de deux minutes pour entrer dans l'histoire

MH
Pressure ? What pressure ?

Il n’aura pas traîné. Face au Soudan, pour le match d’ouverture de l’Algérie dans cette CAN, Riyad Mahrez a marqué dès la deuxième minute sur une superbe talonnade de Hicham Boudaoui. Un but express pour lancer le tournoi et, au passage, devenir avec 6 buts le meilleur buteur algérien de l’histoire de la CAN, devançant Lakhdar Belloumi (6 buts). Chrono respecté, record validé.

Réponse en deux temps

Quelques semaines plus tôt, Mahrez avait déjà répondu à ses détracteurs… mais sur les réseaux. Moqué pour un supposé test physique, le capitaine avait recadré tout le monde avec ironie, rappelant que « 13,4, ce n’est même pas la VMA d’un enfant ». Cette fois, pas besoin de clavier : un but, un record, et un message bien plus simple. À la CAN, Mahrez n’argumente pas longtemps. Il marque, parfois très tôt.

Ça commence bien.

Des mouvements de foule aux abords du stade de Rabat en marge d'Algérie-Soudan

MH

