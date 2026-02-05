S’abonner au mag
  • Écosse
  • Celtic

Le Celtic privé de l’occasion de profiter du faux pas de Hearts, les Rangers en embuscade

JE
Le Celtic privé de l’occasion de profiter du faux pas de Hearts, les Rangers en embuscade

Poursuivi par la malchance ? Une rencontre reportée a empêché, ce mercredi, le Celtic de se rapprocher du leader, Heart of Midlothian.

Tout semblait pourtant réuni pour les Celts. La veille, Hearts s’était incliné 0-1 face à St Mirren, offrant au club recordman de Glasgow une occasion en or de revenir à trois points de l’équipe d’Édimbourg.

Les Rangers mettent la pression

Mais le scénario a tourné autrement. Le déplacement du Celtic à Aberdeen a été annulé seulement quelques heures avant le coup d’envoi en raison de fortes pluies rendant la pelouse impraticable. Impossibles donc de profiter du faux pas du leader, pour l’instant, pour le Celtic qui a dû assister au succès de son grand rival.

Les Rangers ont en effet largement dominé Kilmarnock (5-1) et occupent désormais la deuxième place du classement, à seulement trois points des Hearts. Aucune date de report n’a encore été fixée pour la rencontre entre Aberdeen et le Celtic.

Le Celtic et les Rangers qui se battent pour la deuxième place, ce serait une belle nouveauté.

Shay Given obligé de s’excuser après un dérapage bien dégueulasse à l’antenne

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!