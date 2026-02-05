Le Celtic privé de l’occasion de profiter du faux pas de Hearts, les Rangers en embuscade

Poursuivi par la malchance ? Une rencontre reportée a empêché, ce mercredi, le Celtic de se rapprocher du leader, Heart of Midlothian.

Tout semblait pourtant réuni pour les Celts. La veille, Hearts s’était incliné 0-1 face à St Mirren, offrant au club recordman de Glasgow une occasion en or de revenir à trois points de l’équipe d’Édimbourg.

Les Rangers mettent la pression

Mais le scénario a tourné autrement. Le déplacement du Celtic à Aberdeen a été annulé seulement quelques heures avant le coup d’envoi en raison de fortes pluies rendant la pelouse impraticable. Impossibles donc de profiter du faux pas du leader, pour l’instant, pour le Celtic qui a dû assister au succès de son grand rival.

Les Rangers ont en effet largement dominé Kilmarnock (5-1) et occupent désormais la deuxième place du classement, à seulement trois points des Hearts. Aucune date de report n’a encore été fixée pour la rencontre entre Aberdeen et le Celtic.

Le Celtic et les Rangers qui se battent pour la deuxième place, ce serait une belle nouveauté.

