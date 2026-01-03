Wilfried Nancy perd son premier Old Firm

Glasgow, ton univers impitoyable.

Toujours dans le dur avec le Celtic, Wilfried Nancy a subi sa sixième défaite en huit matchs depuis son arrivée en Écosse. Et celle-ci est d’autant plus douloureuse qu’elle est intervenue lors du Old Firm ce samedi (1-3). Yang Hyun-jun avait pourtant ouvert le score pour les Bhoys (19e), mais les Rangers ont tout renversé en deuxième période grâce à Youssef Chermiti (50e, 59e) et Mikey Moore (71e).

Résultat : le leader Heart of Midlothian aura l’occasion de prendre six points d’avance s’il bat Livingston. Les Rangers font quant à eux coup double puisqu’ils prolongent la crise du Celtic et reviennent à égalité avec leur meilleur ennemi au classement.

« Je vois beaucoup de bonnes choses, c’est pour ça que la frustration est là. Nous méritons mieux, estimait Nancy à la fin du match au micro de Sky Sports. Nous devons rester solidaires. » Les supporters, eux, en ont marre : plusieurs dizaines d’entre eux sont restés devant le stade pour manifester leur colère à l’égard de la direction du club.

Courage, Wilfried.