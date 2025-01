Les Rangers marchent sur le Celtic

Rangers 3-0 Celtic

Buts : Hagi (7e), Pröpper (66e) & Danilo (81e)

C’est dans les Old Firm qu’on fait la meilleure soupe.

Après sept match sans succès (dont six défaites) face à son ennemi juré, le Rangers FC a enfin vaincu le Celtic, ce jeudi. Et avec la manière, puisque Kasper Schmeichel en a pris trois dans le buffet (3-0), avec une frappe de loin de Ianis Hagi dès l’entame (7e), une reprise du défenseur Robin Pröpper à la suite d’un coup de billard sur corner (66e) puis un but de renard de l’entrant Danilo après un gros travail de Jefté (81e).

Il s’agit seulement de la deuxième victoire des « Gers » sur les quatorze derniers derbys de Glasgow. Largement en tête de la phase régulière (50 points, 11 d’avance sur les Rangers, deuxièmes, après le match de ce jeudi), les Bhoys concèdent ainsi leur première défaite de la saison.

Le gardien des Rangers Jack Butland, qui a passé son réveillon à l’hôpital après une hémorragie interne à la jambe, n’était évidemment pas sur la feuille de match.

