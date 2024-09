Les Rangers se prennent une taule lors du Old Firm

Le verre à moitié vide, ou à moitié plein.

Les Rangers ont connu des fortunes diverses ce dimanche. On commence par la bonne nouvelle : l’équipe féminine a torpillé Dundee United (10-0). Katie Wilkinson – qui a planté un triplé – et sa bande sont tranquillement installées en tête du championnat écossais avec cinq victoires en cinq matchs, 43 buts marqués et aucun encaissé. Et maintenant, la mauvaise : l’équipe masculine a pris une claque dans le Old Firm contre le Celtic (3-0).

Daizen Maeda, Kyogo Furuhashi et Callum McGregor ont mis les hommes de Philippe Clement à terre dans un mois d’août déjà terni par le nul contre Hearts (0-0) et l’élimination contre le Dynamo Kiev au troisième tour préliminaire de Ligue des champions. La saison ne fait que commencer, mais les Gers comptent déjà cinq points de retard sur le Celtic.

Bon courage, Philippe.