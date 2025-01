Un joueur du Celtic se prend une pièce dans le visage lors du Old Firm

Engels au combat.

Si les Rangers ont étrillé leurs meilleurs adversaires du Celtic lors du Old Firm (3-0), leurs supporters n’ont pas été des plus malins. Arne Engels, jeune joueur du Celtic, allait tirer un corner lorsqu’il a été touché au-dessus de l’œil par une pièce de monnaie. Le sou a été lancé depuis les tribunes d’Ibrox à la fin de la rencontre, alors que l’équipe du jeune milieu perdait 2-0.

« Quelques centimètres plus bas et il aurait été touché en plein œil », a décrit à la fin du match son entraîneur Brendan Rogers au micro de SkySports Scotland. Alistair Johnson, coéquipier de l’international belge, l’a également défendu : « On est des joueurs de foot, mais aussi des êtres humains. Ce comportement est vraiment inacceptable et n’a pas sa place dans le football. »

La lutte continue pour Engels.

