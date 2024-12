Pronostic Rangers Tottenham : Analyse, cotes et prono du match d’Europa League

Tottenham se casse les dents chez les Rangers ?

Les Glasgow Rangers affichent une forme impressionnante, n’ayant été battus que par Lyon (1-4) dans cette phase de Ligue Europa. Actuellement 8es du classement, ils restent en position de qualification directe pour les huitièmes de finale. Depuis leur large succès à Nice (1-4) il y a deux semaines, ils enchaînent les performances convaincantes dans leur championnat : victoires contre St. Johnstone (0-1), Kilmarnock (6-0) et Ross County (0-3). Troisièmes en championnat écossais, ils se montrent solides malgré un écart de 11 points avec le Celtic, leader. Parmi les hommes forts de Philippe Clement, l’emblématique capitaine James Tavernier se distingue par ses performances décisives : véritable leader sur et hors du terrain, il compte déjà 5 passes décisives toutes compétitions confondues, et a marqué lors des 2 derniers matchs. Le défenseur apporte autant en attaque qu’en repli, incarnant l’âme de l’équipe. Il est accompagné par des joueurs en forme comme Dessers, auteur de 12 buts toutes compétitions confondues, et Bajrami au milieu de terrain, tandis que Cerny et Igamane brillent dans cette C3 avec 3 buts chacun en Ligue Europa.

Tottenham affiche une forme contrastée cette saison, mais reste une équipe prolifique et spectaculaire, capable de livrer des matchs riches en buts. En Ligue Europa, les Spurs ont remporté trois de leurs cinq rencontres, enregistrant également un nul et une défaite. Leur campagne a démarré en fanfare avant de se compliquer face à des adversaires de haut niveau comme Galatasaray (3-2) et l’AS Rome (2-2). Sur la scène nationale, les performances des hommes d’Ange Postecoglou sont plus irrégulières, avec une 11ᵉ place en Premier League et des résultats décevants contre Fulham, Bournemouth et Chelsea (3-4). Offensivement, Johnson s’illustre avec trois buts en Ligue Europa et dix toutes compétitions confondues, tandis que Son et Solanke apportent aussi une solide contribution. Le retour de Lankshear, jeune attaquant prometteur (1 but dans cette C3), après suspension, pourrait également dynamiser l’attaque des Spurs. Face aux Rangers, une nouvelle rencontre ouverte et riche en buts semble probable, au vu de la dynamique offensive de l’équipe.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

