Marcel Desailly serait ruiné

Les temps sont durs pour Marcel Desailly.

Récemment « devenu » père d’une jeune fille de 10 ans qu’il avait toujours refusé de reconnaître, Marcel Desailly serait désormais en grande difficulté financière selon Le Parisien. La justice doit en effet trancher ce 10 décembre alors que la mère de la petite Victoria, Cosma Batista de Alcántara, réclamerait au champion du monde 1998 une pension alimentaire de 5000 euros par mois. Une somme que l’intéressé affirme être incapable de régler.

« Depuis que je le connais, il a toujours prétendu qu’il n’avait pas un sou »

Consultant pendant plusieurs années pour Bein Sports, Marcel Desailly aurait en effet vu son contrat prendre fin au 31 août dernier et depuis, son avenir professionnel serait des plus incertains, affirme son avocate, Me Françoise Majnoni d’Intignano, auprès du quotidien. L’ancien défenseur ne toucherait pas non plus de revenus de ses différentes sociétés, en France ou au Ghana. En parallèle, Desailly devrait s’acquitter chaque mois de 5000 euros auprès du fisc français depuis 2022, dans le cadre d’un redressement fiscal total de 257 000 euros. « Depuis que je le connais, il a toujours prétendu qu’il n’avait pas un sou, affirme pour sa part Cosma Batista de Alcántara, toujours dans les colonnes du Parisien. La seule chose qui a changé, c’est qu’à l’époque, je le croyais. Il ne cessait de me dire que nous allions emménager dans un appartement de 300 m2 qu’il possédait rue de la Paix à Paris, et nous n’y avons jamais vécu. »

Il a certainement dû l’hypothéquer entre-temps.

