Philippe Diallo s’exprime sur le sujet du capitanat de Kylian Mbappé chez les Bleus

Un président en campagne ne pouvait pas laisser échapper cette actualité.

Philippe Diallo, président de la FFF et candidat à sa réélection, a voulu faire passer un message d’apaisement et aussi un peu rappeler qu’il existe. Ce dernier a réagi aux propos de Kylian Mbappé, tenus ce dimanche soir dans une interview à Clique, sur Canal +. Pour lui, aucun doute sur l’engagement de l’étoile des Bleus : « Je suis très heureux qu’il l’ait réaffirmé publiquement », a-t-il réagi auprès de L’Équipe.

Clarifier la situation avant mars

Reste donc à discuter des contours de ce rôle si particulier. « C’est à Kylian d’évoquer ce sujet avec Didier (Deschamps), explique Diallo. On a un prochain rassemblement en mars 2025, le quart de finale de la Ligue des nations (contre la Croatie). Il est nécessaire qu’il y ait un nouvel échange entre lui et Didier Deschamps pour qu’ils ajustent son rôle de capitaine. Être capitaine de l’équipe de France, c’est un honneur. Il ne faut pas que cela devienne une question. Il faut qu’à travers le dialogue entre le sélectionneur et Kylian, il y ait des ajustements et si besoin, je viendrai avec eux compléter leurs échanges. »

