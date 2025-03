Les affiches des demi-finales de la Coupe Gambardella

La coupe des petits.

La semaine de Coupe de France a été précédée par les quarts de finale de la Coupe Gambardella, ce week-end. La belle aventure de Bastia s’est arrêtée là, à Furiani, après une défaite contre Dijon (1-2). Issa Medini avait égalisé sur penalty en réponse au coup franc signé Hatem Mimoune, mais Tyris Dong a permis aux Dijonnais de valider leur ticket pour le dernier carré en fin de match.

Près de 8000 spectateurs au Roazhon Park

Le DFCO accueillera le FC Nantes en demi-finales. Les Canaris, qui n’ont plus gagné la compétition depuis 2002, ont assuré le service minimum du côté d’Amiens, Loan Merrifield ayant inscrit l’unique but de la rencontre. Pas d’exploit pour le Petit Poucet, l’US Avranches, sèchement battu par l’AJ Auxerre (3-0), portée par Youssef Khoudda (doublé) et Nimetigna Sacko.

Pour du suspense, il fallait se rendre au Roazhon Park, où près de 8000 spectateurs ont pu assister à la séance de tirs au but remportée par les Rennais (1-1, 4-2 TAB). Nice pensait avoir fait le plus dur en première période avec l’ouverture du score d’Iliesse Salhi, mais Ruben Lomet avait remis les compteurs à zéro à vingt minutes du terme. Une troisième demi-finale sur les quatre dernières éditions pour Rennes, qui tentera cette fois de rallier le Stade de France en trouvant Auxerre sur son chemin, le 20 avril prochain.

Et maintenant, place à la Coupe de France.

