Auxerre et l’OM auront leur centre de formation féminin

Voilà comment entrer dans la cour des grandes.

L’AJ Auxerre (leader de Seconde Ligue) et l’Olympique de Marseille (Première Ligue) ont obtenu le feu vert de la Ligue de football féminin professionnel pour ouvrir leur centre de formation féminin à partir de la saison 2026-2027. Une validation qui permet à deux institutions du foot hexagonal de poser enfin des briques sous leurs sections féminines.

La LFFP s’en félicite déjà, parlant d’une « étape majeure dans la structuration du football féminin en France. Elle confirme l’engagement des clubs professionnels et de leurs sections féminines dans un projet durable, exigeant et aligné avec les standards du haut niveau. »

Dix centres, et des ambitions

Dans les bureaux, Hubert Fournier, le directeur technique national, savoure. Trois ans après le lancement du dispositif, Fournier annonce que la France comptera bientôt 10 centres de formation féminins répondant à des standards élevés. De quoi densifier un parcours encore fragile, en complément des pôles espoirs mixtes chargés de la préformation. En clair : plus de cadres, plus de suivi, plus de perspectives pour les jeunes joueuses. Et peut-être, à terme, moins de talents perdus en route.

Le foot féminin avance à petits pas, mais cette fois, Auxerre et l’OM ont décidé de chausser les crampons du bon pied.

