« Ce n’est pas bon signe » : Hansi Flick s’inquiète pour Pedri

Freiné dans son élan. Si le Barça est reparti de Prague avec les trois points (victoire 4-2 contre le Slavia), il a vu son cerveau quitter la pelouse à l’heure de jeu. Passeur décisif sur le but de Fermin Lopez (42e), Pedri est touché aux ischio-jambiers et pourrait être absent plusieurs semaines.

Ce qui ne rassure pas Hansi Flick, soucieux à l’idée de perdre à nouveau son brillant milieu de terrain, lui qui a déjà raté six matchs cette saison. « Il doit passer des examens. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne sais pas exactement combien de semaines il sera absent, mais ce n’est pas bon signe », avance le coach allemand, avant de se rassurer en se disant qu’il a quand même de la ressource sur son banc : «  Dani Olmo l’a remplacé et a marqué. » Deux minutes après son entrée en jeu, effectivement.

Vaincre sans Pedri, c’est triompher sans gloire ?

Le Barça se rassure en C1 à Prague, mais perd un cadre sur blessure

