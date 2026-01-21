S’abonner au mag
Le Barça se rassure en C1 à Prague, mais perd un cadre sur blessure

TJ
Le Barça se rassure en C1 à Prague, mais perd un cadre sur blessure

  Slavia Prague 2-4 FC Barcelone

Buts :  Kusej (10e) et Lewandowski (CSC, 44e) pour les Červenobílí // Fermín (34e et 42e), Olmo (63e) et Lewandowski (71e) pour le Barça

Les trois points ou Pedri. Ce dilemme est certainement dans toutes les têtes barcelonaises ce mercredi soir. L’essentiel, c’est que le Barça s’est sorti du bourbier en gagnant au Slavia Prague (2-4). Le hic, c’est cette sortie sur blessure de Pedri à l’heure de jeu. Le métronome du FC Barcelone est apparu touché aux ischio-jambiers, de quoi provoquer l’immense déception de Hansi Flick.

Un banger signé Olmo

Pour compenser ce gros coup dur, les Catalans ont fini le travail sur le terrain, après une première mi-temps brouillonne où le Slavia a d’abord ouvert le score avant de revenir à 2-2 à la mi-temps sur un CSC de Robert Lewandowski. Finalement, le Barça s’est fait vengeance en seconde période.

D’abord avec un amour d’enroulé en pleine lucarne signé Dani Olmo, puis par un but de Lewandowski pour se rattraper de son erreur pour enfin débloquer son compteur (dans le bon sens cette fois) en Ligue des champions. Avec ce succès, Barcelone est neuvième, aux portes du top 8, et devra absolument gagner à domicile dans une semaine contre Copenhague pour espérer une qualification directe en huitièmes.

De son côté, le Slavia Prague est éliminé de la C1.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

TJ

