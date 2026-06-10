Claude Le Roy reprend du service à 78 ans

Le Sorcier qui ne s’arrête jamais. À 78 ans, l’infatigable Claude Le Roy va reprendre du service sur un banc africain en devenant le sélectionneur du Congo jusqu’à la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Après cinq ans d’inactivité comme entraîneur, mais une présence totale autour du football africain (comme en témoigne son échange avec Sadio Mané en finale de la dernière Coupe d’Afrique), le « Sorcier Blanc » est donc de retour sur le banc du Congo, lui qui avait déjà été à la tête des Diables Rouges entre 2013 et 2015.

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Une 9e expérience sur un banc africain

Déjà fort de huit expériences sur les bancs de sélections africaines avant de rallier le Congo, Claude Le Roy aura la mission d’emmener les Congolais à la CAN pour la première fois depuis 2015.

Ils affronteront le Cameroun, les Comores et la Namibie dans le groupe G lors de la campagne de qualifications. Pour l’aider dans sa nouvelle mission, Le Roy pourra compter sur Omar Daf, ancien coach de Sochaux et d’Amiens notamment.

Décidément, il est fan des retours sur le terrain, Claude.

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