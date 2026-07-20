Kevin Keegan est mort

Le football anglais est en deuil. À 75 ans, le double Ballon d’or Kevin Keegan (1978 et 1979), l’un des meilleurs attaquants anglais de l’histoire, est décédé ce lundi. L’ancien joueur de Newcastle souffrait d’un cancer du pancréas stade 4, annoncé publiquement il y a plus d’un mois.

Dans un communiqué cité par Sky Sports, sa famille lui a rendu un premier hommage : « C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Kevin Keegan à l’âge de 75 ans. L’ancien joueur et sélectionneur de l’équipe d’Angleterre luttait contre le cancer et était entouré de sa femme et de ses filles dans ses derniers instants. Kevin, double lauréat du Ballon d’or, était un époux, un père et un grand-père très aimé. La famille tient à remercier l’incroyable équipe médicale de Kevin pour son soutien indéfectible. »

Une légende anglaise

Keegan aura marqué l’Angleterre et marqué tout court dans les années 1970 et 1980, notamment à Liverpool, où il disputa plus de 300 matchs et remporta la C1 en 1977 après avoir raflé deux C3 en 1973 et 1976. L’attaquant fit aussi le bonheur de Hambourg, en Allemagne, comme de Southampton ou Newcastle, dont il deviendra l’entraîneur à deux reprises (1992-1997 et 2008). Il aura également connu la sélection, avec 63 capes et 21 buts sous le maillot des Three Lions.

Farewell, King Kev.

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