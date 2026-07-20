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L'étonnante annonce du président de la Conmebol

LB
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L'étonnante annonce du président de la Conmebol

Bientôt une édition à 196 équipes ? Alors que le premier Mondial de l’histoire à 48 équipes vient de s’achever en étant bien loin de faire l’unanimité, le président de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a annoncé que le Mondial 2030 se disputerait à 64 équipes.

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Une navigation en eaux troubles

Si pour le moment aucune annonce officielle n’a été faite par la FIFA concernant ce nouvel élargissement, la confédération sud-américaine pousse pour que l’édition du centenaire de la Coupe du monde se joue à 64 équipes. Co-organisé par le Portugal, l’Espagne et le Maroc, trois pays sud-américains : le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine verront des matchs se joueur sur leur sol pour célébrer les cent ans de la compétition. De son côté, Gianni Infantino a assuré mi-juillet au média suisse Bluewin que des discussions concernant un nouvel élargissement seraient entamées à l’issue du Mondial 2026.

Le moment critique arrive.

L’Argentine, une ode au mal nécessaire

LB

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