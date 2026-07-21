Et nos prix futiles sont attribués à...

Après plus d’un mois de compétition, l’heure est au palmarès, bilans et autres distinctions d’honneur... Mais on ne pouvait pas vous laisser repartir sans une sélection d’awards aussi anecdotiques qu’essentiels dans le souvenir de cette Coupe du monde. Après tout, pourquoi les récompenses seraient réservées aux vainqueurs ?

Le prix Securitas de la meilleure protection de ballon avant un penalty

Ousmane Dembélé en mode CRS. Face à nos amis paraguayens (1-0), le joueur du PSG a enfilé le RP bodyguard pour protéger le cuir et le petit point blanc avant de laisser place à Kylian Mbappé, qui a parfaitement fini le travail de son agent. Alexandre Benalla ringardisé.

Le prix Fête Sensation du plus beau déguisement

Indiens, catcheurs, Mayas. Les Mexicains ont broyé la concu dans les meilleurs déguisements lors de ce Mondial, avec ces nombreuses refs à leurs racines. Bon, eux n’avaient pas à trimballer tout ça dans l’avion, c’est vrai.

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Le prix Nigel de Jong du plus beau carton rouge

C’est la première chose qu’on fait lors de notre entrée au collège : lire le règlement intérieur. Visiblement, Miguel Almirón ne l’a pas fait et ça vaut le carton rouge le plus lunaire sur les 15 distribués dans la compétition, pour avoir caché sa bouche en parlant. Impossible de vous dire où se classe celui de Balogun, il a disparu du dossier.

Le prix Rolex du meilleur timing

Apprendre la mort de son papa par le chargé de com de sa fédération en pleine conférence de presse… il y a mieux. Nos pensées pour Sébastien Desabre.

Le prix Earth, Wind and Fire de la meilleure célébration

On vous voit bourrer l’urne avec vos bulletins « Norvège », mais tout ceci repose sur une énorme erreur historique (vous pensiez vraiment que les Vikings avaient traversé l’Atlantique à la rame ?). Non, il y a un homme qui a respecté le passé, et c’est Julián Quiñones. Au moment de fêter le premier but du Mondial face aux Bafana Bafana, le pistolero mexicain n’avait pas oublié comment Siphiwe Tshabalala avait inauguré l’édition sud-africaine seize ans plus tôt… contre le Mexique.

Le prix Club Mickey des meilleures grandes vacances

On les aura vus durant toute la compétition dans les tribunes, de Boston à Miami : les Isaho, Inaya et Isaïa ont déjà passé de plus belles vacances que vous. Les larmes quand ça s’arrête, un grand classique, mais qu’ils se rassurent, il y a encore plus d’un mois à profiter avant de rentrer à l’école. On leur propose le camping municipal de Verneuil-sur-Seine où ils pourront jouer dans le sable au bord de l’étang et profiter d’une eau à 26 degrés. Point positif : c’est à 15 min du campus.

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Le Prix Manpower de la meilleure agence d’intérim

Deux coachs en trois matchs. Si vous cherchez une agence d’intérim pour des missions ponctuelles, contactez la fédé tunisienne. Il y aura peut-être du boulot pour vous.

Le prix Région Nouvelle-Aquitaine du meilleur vin dégusté par David Beckham

Costard, lunettes de soleil et gros verre de vin rouge à la main : David Beckham a vécu dans les stades américains peu ou prou le même été que ses compatriotes installés dans le sud-ouest de la France. Après d’intenses recherches (ou presque), l’ancien Mancunien aurait préféré la bouteille de la marque Tout bu or not tout bu.

Le prix Bigard du plus beau tacle de boucher

Abdukodir Khusanov a fait d’une pierre deux coups avec ce tacle face à la Colombie (1-3). Il coupe l’action de Luis Díaz… et découpe le caméraman par la même occasion. Pour se faire pardonner, l’Ouzbek a offert son maillot à sa victime en lui présentant ses excuses. Pas de quoi en faire tout un steak.

Le prix Brahim Asloum du meilleur boxeur

À trois minutes à pied de la station de métro Argentine à Paris, la Team Apollo Sporting Club de Paris 17 propose des cours de boxe, une aubaine pour Leandro Paredes.

Le prix Mitterrand-Kohl de la plus belle poignée de main

La meilleure action d’un Argentin ce dimanche soir lors de la finale de la Coupe du monde a été signée Cristian Romero qui a totalement snobé Donald Trump lors de la remise des médailles.

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Le prix Haribo des plus belles larmes de crocodile

Alors Messi, Neymar ou Ronaldo ? Les trois goats des années 2010 ont lâché quelques larmes, mais les plus belles sont attribuées au Portugais, spécialiste en la matière, après l’élimination de son équipe face à l’Espagne (1-0). Grâce à ses gouttes d’eau, un parieur a même empoché 3 334 euros d’après le site de pari Polymarket.

Le prix Trevor de la plus grosse colère

Ne jamais énerver un mec qui s’assoit sur une glacière depuis plus de trente piges, sinon la température monte. Après la défaite de l’Uruguay face à l’Espagne (0-1) conduisant à une élimination dès la phase de poules de la Celeste, Marcelo Bielsa a prouvé qu’après un revers, il était déconseillé de l’interroger.

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Le prix de la Comédie-Française de la plus belle simulation

Décidément, Almirón est dans tous les bons coups. Après le meilleur carton rouge, il nous a offert la meilleure simulation du Mondial, lors de la défaite face aux États-Unis (4-1). Venez le chercher dans quatre ans…

Le prix Choupo-Moting du plus beau CSC

Une superbe reprise de volée du Qatarien Mohamed Manai qui trompe son propre gardien face au Canada (6-0). Et après on accuse les États-Unis d’avoir truqué la compétition ?

Le prix Franck Provost du meilleur pari de Cucurella

Se faire tatouer la face de son coach ou se retirer de la sélection ? Marc Cucurella s’est promis deux choses après ce Mondial en cas de victoire finale, mais voir le sosie de Vincent Lagaf tatoué sur quelqu’un… c’est le juste prix pour fêter cet exploit.

Le prix Marie-Ange Nardi de la star inconnue au bataillon

Pendant un (très long) mois, la réalisation américaine nous a bassinés avec des stars inconnues dans nos contrées. La palme de la meilleure star qu’on ne connaît pas dans l’Hexagone est attribuée à Jayden Daniels, supposée superstar de la NFL. En même temps, on était censé le reconnaître sans son casque ?

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Le prix Jardiland du plus beau billard de la compétition

Un mélange de synthétique et d’herbe, la pelouse du MetLife Stadium est élue plus beau billard de la compète. Mais pour un snooker, hein, pas un foot.

Le prix Alain Afflelou du plus grand raté de Michael Olise

Vingt tentatives et zéro but, Michael Olise n’a pas eu les yeux en face des trous lorsqu’il était face au but lors de ce Mondial avec en point d’orgue son raté face au but après la remise d’Ousmane Dembélé face à l’Angleterre (4-6), qui aura valu aux Bleus une belle médaille en chocolat.

Le prix Thibaut Courtois du plus gros seum

On riait de nos amis belges en 2018, mais notre Didier Deschamps national n’est pas en reste non plus avec le seum.

Le Mondial 2026, ça Trump énormément