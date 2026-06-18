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Abdulkodir Khusanov découpe Luis Diaz... et un caméraman

TC
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Abdulkodir Khusanov découpe Luis Diaz... et un caméraman

Il est arrivé comme un pélican. L’ancien défenseur lensois Abdukodir Khusanov a certes un bon pied, mais il est aussi connu pour ses interventions rugueuses de défenseur central, parfois même dangereuses. Ça n’a pas manqué lors de la rencontre entre l’Ouzbékistan et la Colombie (1-3) puisque le Cityzen a manqué son intervention sur Luis Díaz avant de terminer sa course dans les genoux d’un caméraman qui filmait l’action en bord de terrain.

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L’Ouzbek a été averti pour ce geste dangereux et il ne lui a pas semblé nécessaire de prendre des nouvelles du cadreur puisqu’il a directement regagné sa place.

Plus de mal que de peur

Le caméraman taclé est lui resté de longues secondes au sol après l’incident. Assisté par un collègue, l’homme a ensuite été pris en charge par un médecin de la FIFA afin de lui prodiguer les premiers soins.

Une scène que les spectateurs ont pu suivre en gros plan puisque la caméra de la victime était en direct au moment de la collision, offrant ainsi aux téléspectateurs l’impression de recevoir un tacle en pleine figure. L’image s’est d’ailleurs brouillée au moment du contact.

Demandez à Gonçalo Ramos si un duel avec Khusanov est agréable.

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TC

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